21 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರುವಂತಿಲ್ಲ: ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಆದೇಶ ಜಾರಿ

<p>ಚೆನ್ನೈ: 21 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗ್ರಾಹಕರ ವಯಸ್ಸು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮದ್ಯ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮುಕ್ತ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮದ್ಯ ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1981ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಯದಂಗಡಿ, ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>‘21 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ, ಸರಬರಾಜು, ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಬಡಿಸುವುದನ್ನೂ ಮಾಡಬಾರದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮದ್ಯ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ವಯಸ್ಸಿನ ಕುರಿತಾದ ದಾಖಲೆ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಲ್ಲದೇ, ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ಗಳು ನಿಗದಿತ ಕಾಕಾವಧಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>