ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೆಲ ಶಾಸಕರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ: ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪ

ಚೆನ್ನೈ: ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕರು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸಮತಯಾಚನೆ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜೆ.ಸಿ.ಡಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಬಂಡಾಯ ನಾಯಕ ಎಸ್.ಪಿ. ವೇಲುಮಣಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಇದು ವಿಧಾನಸಭೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರವು 'ಅಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ'ದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಸಚೇತಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕೆಲವು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುವ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಶಿಸ್ತು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ' ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. 'ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ 47 ಶಾಸಕರು 'ಎರಡು ಎಲೆ' ಚಿಹ್ನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುವ ಬದಲು ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರಾಗುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಟಿವಿಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ' ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸಮತಯಾಚನೆ ವೇಳೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ, 'ಎಲ್ಲಾ 47 ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ 25 ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಒಂಡಾಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಸರ್ಕಾರವು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿತು. 234 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ 118 ಆಗಿದೆ. 144 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರವು 144 ಪರ, 22 ವಿರೋಧ ಮತ್ತು 5 ತಟಸ್ಥ ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಗೆದ್ದಿತು. ಟಿವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲದೆ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ 25 ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿರು. ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಡಿಎಂಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸದನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು.