ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ: ಮತದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ರೋಬೋಟ್

ಮತದಾನದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಮತದಾರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿ, ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್ಐ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಮಲ್ ವಿಜಯನ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಬೋಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಮತದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರೋಬೋಟ್ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ – ವಿಮಲ್ ವಿಜಯನ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ತಮಿಳು ನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ

ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ: ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ (ತಮಿಳು ನಾಡು) ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಂದರೆ ಶೇ 62.18 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜನ ನಾಯಗನ್ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಯತ್ನ; ತಮಿಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ.