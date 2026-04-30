<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ವಿತರಿಸಿದ್ದ 45,000 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>2021 ಮತ್ತು 2023ರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ₹397 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಜಿಒ) ಅರಪ್ಪೊರ್ ಇಯಕ್ಕಮ್ ವಿಶೇಷ ತನಿಖೆಗೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಕಾನೂನು ಘಟಕದ ಇ. ಶರವಣನ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೆಂಥಿಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಇಂಧನ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ 45,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ₹397 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್.ಎ. ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಿ.ಅರುಳ್ ಮುರುಗನ್ ಅವರು ಇದ್ದ ಪೀಠ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ವಿಚಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ (ಡಿವಿಎಸಿ) ಪೀಠ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ತನಿಖೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪೀಠ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.</p>.<h2>ಅಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಗಳೆದ ಸೆಂಥಿಲ್ ಬಾಲಾಜಿ</h2><p>ಡಿಎಂಕೆ ಮುಖಂಡ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸೆಂಥಿಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರವೇ ಇದೆ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'1987ರಿಂದಲೇ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಈಗಲೂ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಟೆಂಡರ್<br>ನಲ್ಲಿ 20 ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿ ದ್ದರು. ಹಲವರು ಒಂದೇ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ್ದರು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೇ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿಯೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಅಂತಿಮ ಗೊಳಿಸಿ, ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p><p>'ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವರನ್ನಷ್ಟೇ ಗುರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಲುಕಿಸಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಸೆಂಥಿಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>