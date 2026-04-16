ತಮಿಳುನಾಡು: ಟಿವಿಕೆಯತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ

<p>ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬಹಳ ಭಿನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು. ತಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. 1967ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಡಳಿತ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೂಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದ ʻಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಅಲಯನ್ಸ್’(ಎಸ್ಪಿಎ) ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ‘ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಲಯನ್ಸ್’(ಎನ್ಡಿಎ) ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿರುವ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ 234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದೋ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಯಾವ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದೆರಡು ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿವೆ. ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟು 24 ಪಕ್ಷಗಳಿರುವ ಎಸ್ಪಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ 164 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 28 ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಡಿಎಂಕೆ 169 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ 27ರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ 121 ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಡಿಎಂಕೆ ಹಾಗೂ ಎಡಿಎಂಕೆ ನೇರ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿರುವುದು.</p>.<p>ಅನೇಕರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಹಿಂದಿನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮತ ಸಮರಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ. ಏಕೆಂದರೆ, ಚೊಚ್ಚಲ(12.51 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಯುವ (1.18 ಕೋಟಿ) ಮತದಾರರು ಚುನಾವಣೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್ಗೆ ಈ ಮತದಾರರು ಮತ ನೀಡುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರಿಗಿಂತ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು (ಇವರು ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇ.51ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಂದಾಜು) ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರ ಮತ ಸೆಳೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಭರಪೂರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ.</p>.<p>2021ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 159 ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ಎಸ್ಪಿಎ ಬಣ (ಡಿಎಂಕೆ 133, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 18) ಭಾರೀ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಎನ್ಡಿಎ 75 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು(ಎಡಿಎಂಕೆ 66, ಪಿಎಂಕೆ 5, ಬಿಜೆಪಿ 4). ಡಿಎಂಕೆ ಗುಂಪು ಶೇ. 45.38 ಮತಗಳಿಸಿದರೆ, ಎಡಿಎಂಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶೇ. 39.71 ಮತ ಬಂದಿತ್ತು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ 39 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2024ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ಎಡಿಎಂಕೆ ಬಣ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಡಿಎಂಕೆ ಕೂಟ ಶೇ 46.97 ಮತಗಳಿಸಿದರೆ, ಎಡಿಎಂಕೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಶೇ 23.05 ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಶೇ 18.28 ಮತಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಮತ ಪಡೆದಿದ್ದ ಎನ್ಟಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸೀಮನ್ ಇತರರ ಮತ ಕಸಿಯಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದ ಶಶಿಕಲಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಟಿಟಿವಿ ದಿನಕರನ್ ಅವರ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಕಣದಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಎಂಕೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ/ಕೂಟ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ತನ್ನ ಸರಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು, ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒತ್ತು, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ, ಫೆಡರಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಡಿಎಂಕೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ, ಸರಕಾರದ ಮೇಲಿನ ರೈತರ ಸಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ.</p>.<p>2016ರ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಯಕ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಈ ಕದನ ʻಮಾಡು ಇಲ್ಲವೆ ಮಡಿʼ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಯಲಲಿತ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಜನರ ಜೊತೆಗಿನ ಪಕ್ಷದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೇಡರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪಕ್ಷದ ಮತಗಳಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತಿತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡು ಜನತೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ನಟ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ರವರ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆಂದು. ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಆರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದವರು. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರು 15ರಿಂದ 40ರವರೆಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತದಾರರ ಮತಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ರವರು ಈ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರುಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ರ ಚಿತ್ತ ಈ ಬಾರಿಗಿಂತ 2029ರ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು 2031ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯತ್ತ ಇದೆ. ಟಿವಿಕೆಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆ, ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆ, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿಜಯ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮತ ಸೆಳೆಯುವ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಿದ್ದಾಂತ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಸರಕಾರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದಿವಾಳಿಯತ್ತ ದೂಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಭರಿಸಲಾರದಷ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ತಂದಿರುವ ವಿಜಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅವರು ವಿಜಯಿಯಾಗುತ್ತಾರೊ, ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗುತ್ತಾರೊ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಇತರರ ಮತ ಕಸಿಯುತ್ತಾರೊ (ವೋಟ್ ಕಟರ್) ನೋಡಬೇಕು. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ 40 ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗಿನ ಮತದಾರರು ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಡಿಎಂಕೆ-ಬಿಜೆಪಿ ಮತದಾರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ಮತಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ್ ಸಮುದಾಯ ಎಡಿಎಂಕೆಗೆ, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಣ್ಣಿಯಾರ್ ಎಡಿಎಂಕೆ-ಪಿಎಂಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ(ಕೊಂಗು)ದಲ್ಲಿ ಗೌಂಡರ್ ಸಮುದಾಯ ಎಡಿಎಂಕೆ-ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಲವು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡಿಎಂಕೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನದೆ ಆದ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಅತಿ ಬಲಶಾಲಿ. ಟಿವಿಕೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲ ತೋರಿಸಲು ಕಾತುರವಾಗಿದೆ. ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಟ ವಿಜಯ್. ಆದರೆ ಡಿಎಂಕೆ ಜಯದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p><br><strong>(ಲೇಖಕ: ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ)</strong></p>