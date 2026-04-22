ತಮಿಳುನಾಡು, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ: ₹ 1000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ, ಉಡುಗೊರೆ ಜಪ್ತಿ

ನವದೆಹಲಿ: ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಈ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹ 1,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ, ಡ್ರಗ್ಸ್, ನಗದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬುಧವಾರ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಿಂದ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ನಗದು, ಮಧ್ಯ, ಡಗ್ಸ್, ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಆಯೋಗವು ಹಲವಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನುಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಕ್ರಮ ತಡೆಗೆ ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5,011 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚುನಾವಣೆ ಆಕ್ರಮ ತಡೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 2,283 ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 2,728 ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಿದ್ದವು ಎಂದು ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ₹472 ಕೋಟಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ₹ 599 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಧ್ಯ, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ನಗದು ಸೇರಿದಂತೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.