ಟಿಸಿಎಸ್‌: ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಶಕ್ಕೆ

ನಾಸಿಕ್ (ಪಿಟಿಐ): ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮತಾಂತರಿಸಿದ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟಿಸಿಎಸ್ನ ನಾಲ್ವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮೇ 18ರವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಂಗಳವಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳಾದ ರಾಜಾ ರಫೀಕ್ ಮೆಮೋಮ್ (35), ತೌಸಿಫ್ ಬಿಲಾಲ್ ಅತ್ತರ್ (37), ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಇಜಾಜ್ ಶೇಖ್ (32) ಮತ್ತು ಶಾರುಕ್ ಹುಸೇನ್ ಶೌಕತ್ ಖುರೇಶಿ (34) ಅವರ ಮೇಲೆ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಏ. 23ರಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಮೇ 5ರವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಕಾರಣ ಮಂಗಳವಾರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>