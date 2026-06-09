ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ‘ಚೀಪ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್’: ತೇಜಸ್ವಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ

<p><strong>ಪಾಟ್ನಾ:</strong> ಆರ್ಜೆಡಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಅಗ್ಗದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಗಲೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ತೇಜಸ್ವಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ತೇಜಸ್ವಿ, ‘ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬ ಚೀಪ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಬಂಗಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕಾರಣ ತೀರಾ ಅಗ್ಗದ್ದಾಗಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಗರಣಗಳು, ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಅವರು ಇಂತಹ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p><p>‘ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇನ್ನು ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಂಪಾಟವೇಕೆ? ನಾನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ನನಗೇನೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಅವರು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p><p>ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಷ್ಠೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ’ ಎಂದರು.</p><p><strong>ಏನಿದು ಬಂಗಲೆ ವಿವಾದ?</strong></p><p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿವಾಸದ ರಸ್ತೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ 10, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೋಡ್ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ನಂದಕಿಶೋರ್ ರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮೇ 27ರಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರ್ಜೆಡಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಈ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ, ತಾವೂ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ, ‘ನಾನು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಿ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>