<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್</strong>: ತೆಲಂಗಾಣ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಯುವರೆಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಪುಂಗುಲೇಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಸದನ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p class="bodytext">'ಸದನದ ಕಲಾಪ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎ. ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p class="bodytext">ಬಿಆರ್ಎಸ್ನ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕ ಕಡಿಯಂ ಶ್ರೀಹರಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ಪಿ. ಕೌಶಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅನುಚಿತ ಸನ್ನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸದನದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ತಂದ ಕೌಶಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p class="bodytext">ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಸದಸ್ಯರ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆಯೇ ಸಚಿವ ಡಿ. ಶ್ರೀಧರ ಬಾಬು ಅವರು 'ತೆಲಂಗಾಣ ನೌಕರರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮಸೂದೆ –2026' ಮಂಡಿಸಿದರು. ಸ್ಪೀಕರ್ ಜಿ.ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಸೂದೆ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು.</p>