ತೆಲಂಗಾಣದ 89 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ದಿನಕೂಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ: ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗ

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್:</strong> ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಮಾರು 89 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ದಿನಕೂಲಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು 2024–25ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 89 ಸಾವಿರ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಶೇ. 14ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮಾದಿಗ (ಎಸ್ಸಿ) ಹಾಗೂ ಶೇ 11ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಲಂಬಾಣಿ (ಎಸ್ಟಿ ) ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>'ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಜನರು ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಎಸ್ಟಿ ಕೋಲಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 7.2ರಷ್ಟು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಹಾಯಗಳಂತಹ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಶೇಕಡಾ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ದತ್ತಾಂಶವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ 89 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ದಿನಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಉದ್ಯೋಗ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಜಾತಿ (SEEEPC) ಸಮೀಕ್ಷೆ–2024 ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ 25ರಿಂದ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 31.3 ಜನರು ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 56 ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ BC-A ಭೋವಿ (ವಡ್ಡರ್) ಜಾತಿಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಶೇ. 55ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>'ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ' ಎಂದೇ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣ SEEEPC ಸಮೀಕ್ಷೆ, 3.55 ಕೋಟಿ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 75 ಅಂಶಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 'ತೆಲಂಗಾಣ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯ' ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>