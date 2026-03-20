ತೆಲಂಗಾಣ: ₹3.24 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆ

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್:</strong> ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ₹3.24 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗಾತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಡಿಸಿತು.</p>.<p>ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಲು ಭಾಟಿ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ ಅವರು, 'ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚ ₹2,34,406 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ₹47,267 ಕೋಟಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರವು ₹23,179 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ₹21,285 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ₹17,907 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ₹13,679 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>