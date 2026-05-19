<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್</strong>: 58 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಚಿವೆ ಡಿ ಅನಸೂಯಾ ಸೀತಕ್ಕ ಅವರು ಎಲ್ಎಲ್ಎಂ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎಲ್ಎಂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಸೀತಕ್ಕ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದರು.</p><p>ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಸಹ ಆಗಿರುವ ಸೀತಕ್ಕ ಅವರು ಸದ್ಯ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಖಾತೆ ಸಚಿವೆ.</p><p>ಈಗಾಗಲೇ ಸೀತಕ್ಕ ಅವರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿ ಪಿ.ಎಚ್ಡಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>1980 ರಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೀತಕ್ಕ ಅವರು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೊರೆದು 1990ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.</p><p>ಮುಲಗು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅವರು ಟಿಡಿಪಿ ತೊರೆದು 2018ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>