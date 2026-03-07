ತೆಲಂಗಾಣ : 130 ನಕ್ಸಲರ ಶರಣಾಗತಿ

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್</strong> : ಸುಮಾರು 130 ನಕ್ಸಲರು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎ.ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಶನಿವಾರ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>AK 47 ಸೇರಿದಂತೆ 124 ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>130 ನಕ್ಸಲರ ಪೈಕಿ ಛತ್ತೀಸಗಢದ 125 ಮಂದಿ, ತೆಲಂಗಾಣದ 4 ಮಂದಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಬ್ಬ ನಕ್ಸಲ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ ಬಿ ಶಿವದಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>’ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಜ್ಯ ನಕ್ಸಲರ ಸಮಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಕ್ಸಲರು ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>