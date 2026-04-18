ಕಣ್ಣೂರು: ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನದತ್ತ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆದು, ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಂನ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ 9 ಮಂದಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶನಿವಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

'ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಐಪಿಸಿ, ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿವಿಧ ಅವಕಾಶಗಳಡಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ತಲಾ ₹2.6 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ತಳಿಪ್ಪರಂಬ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೆ.ಎನ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲ ಯು. ರಮೇಶನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ವಾಹನದತ್ತ ಬಾಂಬ್ ಎಸದಿದ್ದ ಟಿ.ವಿ.ಬಿನು ಅಲಿಯಾಸ್ ಉರುಂಬನ್ ಬಿನು 25 ವರ್ಷ ಸೆರೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಇತರ ಅಪರಾಧಿಗಳಾದ ಎಂ.ಕೆ.ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ್, ಪಿ.ಪಿ.ಸತ್ಯನ್, ಪಿ.ವಿ.ಬಾಬುರಾಜ್, ಇ.ವಿ.ವಿನೋದಕುಮಾರ್, ವಿಜಯನ್, ಕೆ.ಪಿ.ಸುರೇಶ್, ಟೋಬಿ, ಜನಾರ್ದನ್ ಕೆ.ವಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ 10 ವರ್ಷ ಸೆರೆವಾಸ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಾಖೆ ತೆರೆಯುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ 2011ರ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಸಿಪಿಎಂ ಹಾಗೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್–ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಾರನೇ ದಿನ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದ ವಾಹನ ಥಿಮಿರಿ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ವಾಹನದತ್ತ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

ವಾಹನದಲ್ಲಿ 30 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 9 ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.