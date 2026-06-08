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Homenewsindia news

ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ: ಭೂಮಾಲೀಕ ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌

ಗುಜರಾತ್‌ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಿಚಾರಣೆ– ಎನ್‌ಜಿಟಿ ಆದೇಶ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 15:01 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 15:01 IST
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