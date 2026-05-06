ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ₹80 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ ಹೀಗಿದೆ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ಕಾಲಿವುಡ್ನ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು 2024ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2ರಂದು 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. </p><p>ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2026ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 59 ವರ್ಷಗಳ ಡಿಎಂಕೆ-ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸವಾಲೆಸೆದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. </p><p>ಟಿವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಡುವಿನ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ನಡುವೆಯೇ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಬಂಗಲೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹70 ರಿಂದ ₹80 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ವಿಜಯ್ ಅವರ ₹80 ಕೋಟಿಯ ಬಂಗಲೆ ಹೇಗಿದೆ?</strong></p><p>ಚೆನ್ನೈನ ನೀಲಂಕಾರೈನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಸುರಿನಾ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಿವಾಸವು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಸುಂದರ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಬಂಗಲೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಜಿಮ್, ಈಜುಕೊಳ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಯಾನವನವಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಟರನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಐವರಿ ಸೋಫಾಗಳು, ಆಯ್ದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮರದ ಪ್ಯಾನೆಲಿಂಗ್ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.</p><p>ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬಳಿ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಘೋಸ್ಟ್, ಆಡಿ ಎ8 ಎಲ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು 7-ಸೀರೀಸ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಎಕ್ಸ್6, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ಜಿಎಲ್ಎ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಇವೊಕ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು-5 ಸಿರೀಸ್, ಫೋರ್ಡ್ ಮಸ್ಟಾಂಗ್, ವೋಲ್ವೋ ಎಕ್ಸ್ಸಿ 90, ಬೆಂಜ್ ಇ 350 ಡಿ, ಮುಂತಾದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ.</p>