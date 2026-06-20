<p><strong>ಠಾಣೆ:</strong> ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಠಾಣೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಠಾಣೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ (ಟಿಎಂಸಿ) ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳವನ್ನು ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೇ, ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 'ಶಹೀದ್' (ಹುತಾತ್ಮ) ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಸೇನಾ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ</strong></p><p>ಮೇ 21 ರಂದು ಠಾಣೆಯ 'ಗಾಂವ್ದೇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ'ಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ 155 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಗರ್ ಶಿಂದೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಳು ಗಾಡೇಕರ್ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿವಸೇನಾದ ಹನುಮಂತ್ ಜಗದಾಳೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಪಿ ನಾಯಕ ನಜೀಬ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸಂಬಳವನ್ನು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಸೇನಾದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿವಸೇನಾ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಕದಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>'ಹುತಾತ್ಮ' ಸ್ಥಾನಮಾನ</strong></p><p>ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 'ಹುತಾತ್ಮ' ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಜೂನ್ 23 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿರ್ಣಯ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ, ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಹುತಾತ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ನಗರದ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ, ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಪ್ರಾಣ ಪಣಕ್ಕಿಡುವ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಹೊರತು ಇದೇನು ದಾನವಲ್ಲ. ಅವರ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಗೌರವ</blockquote><span class="attribution">ಹನುಮಂತ್ ಜಗದಾಳೆ, ಶಿವಸೇನಾ ನಾಯಕ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>