ಶನಿವಾರ, 20 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಠಾಣೆ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ: ಮೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್‌ಗಳಿಂದ 5ವರ್ಷದ ಸಂಬಳ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 6:45 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 6:45 IST
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ನಗರದ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ, ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಪ್ರಾಣ ಪಣಕ್ಕಿಡುವ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಹೊರತು ಇದೇನು ದಾನವಲ್ಲ. ಅವರ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಗೌರವ
ಹನುಮಂತ್ ಜಗದಾಳೆ, ಶಿವಸೇನಾ ನಾಯಕ
Fire accidentPuneSalaryTMC

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