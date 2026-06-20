ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೀಗ ಒಂದೇ ಶಿವಸೇನಾ: ಅಮಿತ್ ಶಾ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನಾ ವಿರುದ್ಧ ಶನಿವಾರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ‘ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನಾ ಮಾತ್ರ ಇದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಶಿವಸೇನಾ ಶಿಂದೆ ಬಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಬಣವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಶಿವಸೇನಾ ಇದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>‘ಭಾರತ ಧರ್ಮಶಾಲೆಯಲ್ಲ’</strong></p><p> ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಭಾರತ ಧರ್ಮಶಾಲೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಎಲ್ಲ ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಹೊರದಬ್ಬಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>‘ಕೈ’ ಜತೆ ವಿಲೀನ ಆರೋಪ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಉದ್ಧವ್ </strong></p><p>ಶಿವಸೇನಾ(ಯುಬಿಟಿ) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವ ಭಯವಿದೆ ಎಂದು ಆರು ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ‘ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರುವ ಸೇನೆಯು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹಿಂದುತ್ವ ಮತ್ತು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p><p>ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ವಿಭಜನೆ ಕುರಿತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಉದ್ಧವ್ ಅವರು ‘ಶಿವಸೇನಾ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲು ರಚನೆಯಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. </p><p>ಮೂಲ ಶಿವಸೇನಾದ 60ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ‘ಮರಾಠಿ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶಿವಸೇನೆಯು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p><p>‘ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿಯಿದ್ದರೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳದ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಜೆಪಿಯು ಶಿಂದೆ ಬಣದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವ ಭಯವಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಹಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ರೀತಿ ಅದು ಶಿವಸೇನಾವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>