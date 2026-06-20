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Homenewsindia news

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೀಗ ಒಂದೇ ಶಿವಸೇನಾ: ಅಮಿತ್ ಶಾ

ಶಿವಸೇನಾ(ಯುಬಿಟಿ)ಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 16:02 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 16:02 IST
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Amit ShahShiva sena

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