ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ರಾಹುಲ್‌ ಜನ್ಮದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 35,000 ಜನ ನೋಂದಣಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 14:53 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 14:53 IST
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Rahul GandhiJob fair

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