ತ್ರಿಶ್ಶೂರ್‌ ಪೂರಂ: ಸಿಡಿಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ರದ್ದು

ತಿರುವನಂತಪುರ: ಮುಂಡತ್ತಿಕೋಡ್ ಪಟಾಕಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 14 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ತ್ರಿಶ್ಶೂರ್ ಪೂರಂ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು (ವೆಡಿಕೆಟ್) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ 'ಮಾದರಿ ಸಿಡಿಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ' ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ, ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಡಿಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತ್ರಿಶ್ಶೂರ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಏ.26ರಂದು ನಡೆಯುವ ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅಲಂಕೃತ ಕೊಡೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ 'ಕೊಡಮಾಟಂ' ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯವನ್ನು 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತ್ರಿಶ್ಶೂರ್ ಪೂರಂ ಉತ್ಸವದ ಆಯೋಜಕರಾದ ವಡಕ್ಕುಂನಾಥನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತಿರುವಂಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಪರಮೆಕ್ಕಾವು ದೇವಸ್ವಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುವಾರ ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

'ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಿಡಿಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೇವಸ್ವಂ ಸಚಿವ ವಿ.ಎನ್ ವಾಸವನ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ದುರಂತ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನಿಡಿದ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡ ನಿಷೇಧಿತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಪಟಾಕಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎನ್ನವುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿತು.

ತಲಾ ₹ 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ

ಪಟಾಕಿ ಸ್ಫೋಟದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಸ್. ಕಲ್ಯಾಣರಾಮನ್ ಅವರು ತಲಾ ₹ 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.