ಹುಲಿಗೆ ವಿಷಪ್ರಾಶನ: ಐವರ ಬಂಧನ

ಭೋಪಾಲ (ಪಿಟಿಐ): ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸತ್ಪುರ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗೆ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿ ಕೊಂದಿರುವ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಫೀಮು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಛಿದ್ವಾರ ವಿಭಾಗದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸತ್ಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಖಿ ನಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ 14 ಹುಲಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ.