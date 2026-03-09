ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ತಿರುಚಿ ಶಿವ, ತಂಬಿದೊರೈ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಘ್ವಿ ಪುನರಾಯ್ಕೆ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ/ಹೈದರಾಬಾದ್:</strong> ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ತಿರುಚಿ ಶಿವ, ಜೆ.ಸಿ. ರವೀಂದ್ರನ್ (ಡಿಎಂಕೆ), ಎಂ. ತಂಬಿದೊರೈ (ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ), ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಮಣಿಕ್ಕಂ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್), ಅನ್ಬುಮಣಿ ರಾಮದಾಸ್ (ಪಿಎಂಕೆ), ಎಲ್.ಕೆ. ಸುದೇಶ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರಿಂದ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿವ, ತಂಬಿದೊರೈ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ರೈಸಿಂಗ್ ಸನ್’ ತಮಿಳು ವಾಹಿನಿಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿರುವ ರವೀಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. </p>.<p>ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆಯ ಬಲ 10 ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಬಲ ಐದಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸಿಂಘ್ವಿ, ರೆಡ್ಡಿ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ:</strong></p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಘ್ವಿ ಹಾಗೂ ವೆಂ. ನರೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಂಘ್ವಿ, ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿರುವ ಸಿಂಘ್ವಿ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತೆಲಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>