ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ಕಲಬೆರಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ: ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು

<p><strong>ಅಮರಾವತಿ: </strong>ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ಕಲಬೆರಕೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು 'ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ. ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ. ಆದರೂ ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಂತಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p> 'ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ' ಎಂದೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾವಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಾದಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನೂ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರಾಜ್ಯದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶೇ70ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಯ್ಡು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>