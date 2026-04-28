ಅವರು ಸಿಂಘಂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಪುಷ್ಪ: IPS ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ TMC ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಿಡಿ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕೇಡರ್ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಜಯ್ ಪಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫಾಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

'ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಸ್ಥಳೀಯ ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿಗರು 'ಜೈ ಬಾಂಗ್ಲಾ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಖಾನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮತದಾರರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಸಿಂಘಂ' (ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ) ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, 'ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಹಚರರು ಮತದಾರರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್, ತೆಲುಗಿನ 'ಪುಷ್ಪ' ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಸಿಂಘಂ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, 'ಬಿಜೆಪಿ ನೇಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತದಾರರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಇದು ಬಂಗಾಳ. ಅವರು 'ಸಿಂಘಂ' ಆದರೆ, ನಾನು 'ಪುಷ್ಪ'. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವ, ಬಿಜೆಪಿ ನೇಮಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಶರ್ಮಾ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಜನರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟಾ ಇದೆ.

ನಾವು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಂತಿ ಕದಡಲು ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.
-ಚಂದ್ರಿಮಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ಸಚಿವೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ