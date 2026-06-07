ಭಾನುವಾರ, 7 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಟಿಎಂಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಕ್ರೋಶ: ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಎಸೆತ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಪಾಲಿಕೆ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರ ಬಂಧನ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 16:56 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 16:56 IST
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