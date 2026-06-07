<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ</strong>: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ (ಟಿಎಂಸಿ) ಇಬ್ಬರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಭಾನುವಾರ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಪ್ಪಾದಿತ್ಯ ದಾಸ್ಗುಪ್ತ ಮತ್ತು ಎಂ.ಡಿ. ಜಸೀಮುದ್ದೀನ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಸುಲಿಗೆ, ಬೆದರಿಕೆ, ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಗುಪ್ತ ಅವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆಯೇ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಸೀಮುದ್ದೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಸ್ಕೊ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಪುರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ವಾಹನ ತಡೆದು ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಸೆದು, 'ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳ" ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಮತ್ತು ನಗರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಆರೋಪಿಗಳ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬಂಧನ ಖಂಡಿಸಿ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು. </p>.<p>ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 39ರ ಸದಸ್ಯ ಜಸೀಮುದ್ದೀನ್ ನಿವಾಸವು ಭಾನುವಾರ ಹಲವು ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಬಂಧನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಸೀಮುದ್ದೀನ್ ಮನೆಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸತಾಯಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬೀಗ ಒಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ, ಬೀಗ ಒಡೆದು ಜಸೀಮುದ್ದೀನ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. </p>.<p>ಆಗ್ನೇಯ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಪಟುಲಿ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಬಪ್ಪಾದಿತ್ಯ ದಾಸ್ಗುಪ್ತ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ದಾಸ್ಗುಪ್ತ ಅವರ ಸಹಚರ ಸೌರವ್ ಘೋಷ್ ಅವರನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಾಸ್ಗುಪ್ತ ಅವರನ್ನು 14 ದಿನ, ಜೂನ್ 21ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಘೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಜೂನ್ 18ರವರೆಗೆ 11 ದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಆರೋಪಿಗಳು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬಂಗಾಳದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಚಿವ ಇಂದ್ರನೀಲ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ:</strong> ದಾಸ್ಗುಪ್ತಾ ವಿರುದ್ಧ ವಕೀಲೆ ಪರಮಿತಾ ದೇ ಎಂಬುವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ದಾಸ್ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ತಮಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿದ್ದರು, ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಮಣಿದು ₹2 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಿದ್ದೆ. ಈಚೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ದಾಸ್ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನನ್ನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಪರಮಿತಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಬಾಲಕಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಜಸೀಮುದ್ದೀನ್ ವಿರುದ್ಧ 2023ರಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರೋಪಿಯು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸಂತ್ರತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 8 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>