ಟಿಎಂಸಿ ನಿಯೋಗದ ಭೇಟಿಗೆ ಸಿಗದ ಅವಕಾಶ: ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಕಾರಣ ನೀಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಸಂಸದರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕೋರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 'ಸಮಯದ ಅಭಾವ'ದ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನವು ಅವರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಗಡೋಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಚಿವರು ಹಾಜರಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, 'ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರೇ ಖುದ್ದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಟಿಎಂಸಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 9ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 12ರಿಂದ 15 ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗದ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುರ್ಮು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯೋಗ ಬಯಸಿದೆ' ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>'ಟಿಎಂಸಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸಮಯ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ' ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>