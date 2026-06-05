ಟಿಎಂಸಿ ಬಿರುಕು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ/ಕೋಲ್ಕತ್ತ:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಟಿಎಂಸಿ, ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ಸದ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಲುಗಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ.</p>.<p>ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇಬ್ಭಾಗ ಮಾಡಿತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಬಿಜೆಪಿಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಟಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಸಂಸದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಫಿರ್ಹಾದ್ ಹಕೀಮ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡದಿರುವುದು ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಕೀಮ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಪ್ತೆ ಬಿಧಾನನಗರ್ ನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದ ಕೃಷ್ಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಗುರುವಾರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ ಮೇಯರ್ಗಳು ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಸೂಲಿ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪದಡಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯ ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ಮಂಡಲ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುವಾರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದ ಬಳಿಕ ಮಂಡಲ್ ಅವರು ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿ, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಜೂನ್ 1ರಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಬಂಘರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಎನ್ಐಎ) ಟಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶೌಕತ್ ಮೊಲ್ಲಾ ಅವರ ನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರುವಾರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<h2>ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಭೆ ಸುತ್ತ ರಾಜಕಾರಣ</h2><p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಬುಧವಾರ ನಡೆಸಿದ ಆಡಳಿತ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯು ರಾಜಕಾರಣದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಸುವೇಂದು ಅವರು ಈ ಸಭೆಗೆ ಟಿಎಂಸಿ ಶಾಸಕರು, ಮೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು, ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಆಯಾ ನಾಯಕರು ಯಾರಿಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 58 ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಹಕೀಮ್ ಅವರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಆಕಸ್ಮಿಕ ಭೇಟಿ– ನಂತರ ಬಂಡಾಯ:</strong> ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಶಾಸಕ ರುತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಬಂಗ್ಲಾ ಭವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರು. ಈ ಬಳಿಕ, ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯಿತು. ಸುವೇಂದು ಅವರು ಆಡಳಿತ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದನ್ನು ರುತಬ್ರತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಳಿಕ ಟಿಎಂಸಿ ಒಳಗೆ ಬಂಡಾಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡವು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<h2>ಸಂಸದರ ಚಿತ್ತ ಎತ್ತ?</h2><p>‘ಟಿಎಂಸಿಯ 20 ಸಂಸದರು (ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ) ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಎಜೆಯುಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪಕ ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್ ಅವರು ಎನ್ಡಿಟಿವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಸದರು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.</p><p>ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತು ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನವಿತ್ತು. ಇದೇ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಂಸದರೂ ಹೊರಹಾಕಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<h2>‘ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರಲಿ, ನಾನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ’</h2><p>‘ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಎಜೆಯುಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪಕ ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನವುದಾ ಮತ್ತು ರೆಜೀನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ‘ಮಮತಾ ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದರೆ, ರೆಜೀನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೇ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಗೆಲುವು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ನಾನು ರೆಜೀನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಬೀರ್ ಅವರನ್ನು ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>