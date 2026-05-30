ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಂಸದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಶನಿವಾರ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ರಾಜಧಾನಿಯ ಸೋನಾರ್ಪುರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸುತ್ತುವರಿದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶೂ, ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲುತೂರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಅವರ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ 'ಕಳ್ಳ, ಕಳ್ಳ' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಕರೆತಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ತಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಸೆದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಗೊಂಡಿದೆ.

'ಅವರು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಇದು ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ತನಕ ನಾನು ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೊರಕೆ, ಬಡಿಗೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದರು.

ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು.

'ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ ಮನೆಯೂ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ನಿರ್ಭಯಾಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು? ಎಷ್ಟು ಸಲ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಉತ್ತರ ಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.