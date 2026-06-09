ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಸುಲಿಗೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ದತ್ತಾ ಬಂಧನ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ:</strong> ಸುಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ದತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ಬಂಧನ. <p>ಬಿಧನಗರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆಗಿರುವ ದತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ರಾಯ್ಗಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2018ರಲ್ಲಿ ದತ್ತಾ ಅವರು ₹ 1 ಕೋಟಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ₹ 1 ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೇಣಿಗೆ ಹಾಕಲಿ’ ಎಂದು ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವೇಳೆ ದತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಿಧನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಳಿಕ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಬಿಧನಗರ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವೇಳೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಮೊಟ್ಟೆ ಎಸೆದ ಘಟನೆಯೂ ನಡೆಯಿತು.</p>.ಟಿಎಂಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಕ್ರೋಶ: ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಎಸೆತ.<p>2026ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರಾಸತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋಲುಂಡಿದ್ದರು.</p><p>2019ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದ ದತ್ತಾ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು.</p><p>ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಧನಗರ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸುಜಿತ್ ಬೋಸ್ ಅವರ ಬಂಧನದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತಾ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಅಹಂಕಾರದ ಕಂಬಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ದತ್ತಾ ಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಚಿವ ಶರದ್ವತ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಸಂಸದರ ಪಕ್ಷಾಂತರ: ಟಿಎಂಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>