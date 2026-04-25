ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆ: ಟಿಎಂಸಿಯ ಅರೂಪ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್‌ ಆಸ್ತಿ ₹2.09 ಕೋಟಿ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಚಿವ, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಟಾಲಿಗಂಜ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅರೂಪ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರು ₹2.09 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರೂಪ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. '2006ರಲ್ಲಿ ₹16.44 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ, 2011ರಲ್ಲಿ ₹75.32 ಲಕ್ಷ, 2021ರಲ್ಲಿ ₹1.15 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹2.09 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಾಮಪತ್ರದ ಜೊತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಚರಾಸ್ತಿ ₹1.83 ಕೋಟಿ ಇದ್ದರೆ, ₹1.51 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಆರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ₹1.64 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ₹33.49 ಲಕ್ಷ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ₹32 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ₹14 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 125 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ (18 ಕ್ಯಾರಟ್) ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಚಿವರು ವಾಹನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಸಾಲ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನ್ಯೂ ಅಲಿಪೋರ್ನ್ನ ದುರ್ಗಾಪುರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ 1,500 ಚದರಡಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ₹25 ಲಕ್ಷ. ಕೃಷಿ, ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>