West Bengal Polls: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸೇರಿದ ಟಿಎಂಸಿ ಶಾಸಕ

ನವದೆಹಲಿ: ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್(ಟಿಎಂಸಿ) ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಖಾಜಿ ಅಬ್ದುರ್ ರಹೀಂ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದುರಿಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ರಹೀಂ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಟಿಎಂಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಅವರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೂ ಭಾನುವಾರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದೀಗ ಬದುರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ರಹೀಂ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು.