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ಸಯೋನಿ ಘೋಷ್, ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್: ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರು ಇವರೇ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 4:20 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 4:20 IST
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ಸಯೋನಿ ಘೋಷ್, ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್: ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರು ಇವರೇ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಟಿಎಂಸಿಯ 20 ಸಂಸದರು ಪಕ್ಷದ ಬಂಡಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎನ್‌ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಟಿಎಂಸಿಯ ಎಷ್ಟು ಸಂಸದರು ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ?

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ 20 ಸಂಸದರು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದು ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎನ್‌ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸದರು ಯಾರು?

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶತಾಬ್ದಿ ರಾಯ್, ಸಯೋನಿ ಘೋಷ್, ಕಾಕೊಳಿ ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್ ಮತ್ತು ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ?

ಬಂಡಾಯವೆದ್ದ ಸಂಸದರು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎನ್‌ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಸಂಸದರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರರು ಯಾರು?

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಚನಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ದೀಪಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಸೂನ್ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ಅಸೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 19 ಸಂಸದರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.

ಈ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನು?

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುವೇಂದು ಮತ್ತು ರುತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಭೇಟಿಯು ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಇಬ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
20
ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಸಂಸದರು
19
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ಸಂಸದರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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