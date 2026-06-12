ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 20 ಸಂಸದರು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದು ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶತಾಬ್ದಿ ರಾಯ್, ಸಯೋನಿ ಘೋಷ್, ಕಾಕೊಳಿ ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್ ಮತ್ತು ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಬಂಡಾಯವೆದ್ದ ಸಂಸದರು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಚನಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ದೀಪಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಸೂನ್ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ಅಸೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 19 ಸಂಸದರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುವೇಂದು ಮತ್ತು ರುತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಭೇಟಿಯು ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಇಬ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
According to Sources here is the list of 19 out of 20 TMC breakaway MPs that sent their names to the Lok Sabha Speaker’s Office on May 18th.— ANI (@ANI) June 12, 2026
1. Kakoli Ghosh Dastidar
2. Satabdi Roy
3. Bapi Haldar
4. Dr. Sharmila Sarkar
5. Prasun Bandyopadhyay
6. Jagadish Barma Basunia
7. Asit… pic.twitter.com/MM2rPhYuaf
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