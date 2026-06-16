NCPI ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? TMC ಬಣ ವಿಲೀನದಿಂದ NDAಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ?

<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಪಕ್ಷದ ಇಬ್ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹಲವು ದಿನಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಹೈಡ್ರಾಮಾಗೆ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಟಿಎಂಸಿ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಬಣವನ್ನು ‘ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’ದೊಂದಿಗೆ (ಎನ್ಸಿಪಿಐ) ವಿಲೀನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಟಿಎಂಸಿ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಸಂಸದರ ಬಣವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬಂತೆ ಟಿಎಂಸಿಯ ಬಂಡಾಯ ಬಣವು ಎನ್ಸಿಪಿಐಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದೆ ಕಾಕೋಲಿ ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣವು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು (ಎನ್ಡಿಐ) ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಘೋಷಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಜತೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಟಿಎಂಸಿಯ ಭಿನ್ನಮತೀಯರ ಬಣ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಭಿನ್ನಮತೀಯರು ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ, ಟಿಎಂಸಿಯ ಭಿನ್ನಮತೀಯರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ (ಬಿಜೆಪಿ) ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ಅವರ ಬೆಂಬಲದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<h2>ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇನು?</h2><p>‘ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ’ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ 2023ರ ತ್ರಿಪುರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎನ್ಸಿಪಿಐ) ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಡಾಯ ಬಣ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ‘ಎನ್ಸಿಪಿಐ’ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. </p><p>2023ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದಿರುವ ಎನ್ಸಿಪಿಐ, ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಸಿದ್ದರೂ ಅದರ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೌರಾದಲ್ಲಿದೆ. ಕಲ್ಕತ್ತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಕೀಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಶೆವ್ಲಿ ಕುಂಡು ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2023ರ ತ್ರಿಪುರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಟಾಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<h2>ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು...</h2><p>‘ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ’ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವುಳ್ಳ ಎನ್ಸಿಪಿಐನ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು. ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ತಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ‘ಪೆನ್ನಿನ ತುದಿಯ’ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು.</p><p>ಒಂದು ವೇಳೆ ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಡಾಯಗಾರರ ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಜತೆಗಿನ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ಈ ಪಕ್ಷವು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಂತರ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಪಕ್ಷವಾಗಲಿದೆ.</p>.<h2>ಅನರ್ಹತೆಯಿಂದ ಪಾರು...</h2><p>ಟಿಎಂಸಿಯ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಸಂಸದರು ನೇರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯ ಹತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ 2ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ‘ಅನರ್ಹತೆ’ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. 2003ರ 91ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಬಣಗಳ ಇಬ್ಭಾಗ ನಿಯಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ 28 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಬಂಡಾಯ ಬಣಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 19 ಸಂಸದರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. 20 ಸಂಸದರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಿನ್ನಮತೀಯರು ಈ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮಿತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2>ಸುದೀಪ್ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?</h2><p>ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುದೀಪ್ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ‘ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯ ಹತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ನೀವು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬಂದಾಗ, ತಕ್ಷಣದ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದೆಯೇ ನೀವು ಮೂಲ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎನ್ಸಿಪಿಐಯಂತಹ ನೋಂದಾಯಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಕಾನೂನು ಅಗತ್ಯಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಜವಾದ ಟಿಎಂಸಿ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಣವನ್ನು ಹೊಂದಲಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಮೇಣ ನಾವು ಟಿಎಂಸಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನೆಗೂ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<h2>ಭಿನ್ನಮತೀಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗುಡುಗು</h2><p>ಟಿಎಂಸಿ ಪಾಳಯವು ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಭಿನ್ನಮತೀಯರ ಗುಂಪಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡದಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೂಲ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪಕ್ಷದ ವಿಲೀನವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಶಾಸಕಾಂಗ ವಿಲೀನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಮೂಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದು ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರ ವಾದ.</p><p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್, ಹತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತ ಅದರೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಣಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನಲ್ಲ’ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಯಾವುದೇ ವಿಲೀನದ ಕ್ಲೈಮ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ವಿಲೀನ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಶಾಸಕರ ಅಥವಾ ಸಂಸದರ ಬೆಂಬಲ ಎರಡೂ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಷರತ್ತನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2>ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಾತ್ರವೇನು?</h2><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಾತ್ರ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಭಿನ್ನಮತೀಯರ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಸುತ್ತವೇ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಡಾಯಗಾರರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಜೆಪಿ ಉತ್ಸುಕತೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಯಮವು ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಭಿನ್ನಮತೀಯರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಭಿನ್ನಮತೀಯರ ಬೆಂಬಲವು ಎನ್ಡಿಎಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಂಗಾಳದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದೊಳಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬಂಡಾಯಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿಯೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, 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