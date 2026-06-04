ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಡಾಯ ಬಣವೇ ವಿಪಕ್ಷ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷವು ಸೋಲುಂಡ ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ‘ಬಂಡಾಯ’ದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಈಗ ಪಕ್ಷವು ಇಬ್ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಶಾಸಕ ರುತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ 58 ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ನೀಡಿದ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮದೇ ನಿಜವಾದ ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ರುತಬ್ರತಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನಾ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಪಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಬ್ಭಾಗವಾದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದವು. ಈ ಮೂಲಕ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಮೂಲ ಪಕ್ಷವು ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಪೀಕರ್ ರತೀಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ತಮ್ಮ ಬಣ ನೀಡಿದ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ರುತಬ್ರತಾ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ‘ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 58 ಶಾಸಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಸಹಿ ಇದ್ದ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರ ನಡೆಯನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಟಿಎಂಸಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಚೇರಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇ–ಮೇಲ್ ಮೂಲಕವೂ ಟಿಎಂಸಿ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ಬುಧವಾರ ನೀಡಿದ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೋಸ್ ಅವರು ಖುದ್ದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಈ ಗುಂಪಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯವಾಗದು</strong></p><p>ಪಕ್ಷವೊಂದರಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಈ ಬಣದಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಟ್ಟು ಆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯವಾಗದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 80 ಟಿಎಂಸಿ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ಎಂದರೆ, 54 ಶಾಸಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 60 ಶಾಸಕರು ಬಂಡಾಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ</strong></p><p>ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಶಾಸಕರ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸಕರ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ‘70ರಲ್ಲಿ 14 ಶಾಸಕರ ಸಹಿಗಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿ ರುತಬ್ರತಾ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಸಂದೀಪನ್ ಅವರು ಮೇ 27ರಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p><p>‘ಮೇ 6ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ’ ಎಂದೂ ದೂರಲಾಗಿತ್ತು. ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರನ್ನು ಟಿಎಂಸಿ ಜೂನ್ 1ರಂದು ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<div><blockquote>ನಮ್ಮದೇ ನೈಜ ಟಿಎಂಸಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ನೀತಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ</blockquote><span class="attribution">ರುತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ , ಟಿಎಂಸಿ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಶಾಸಕ</span></div>.<div><blockquote>ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ</blockquote><span class="attribution">ಕುನಾಲ್ ಘೋಷ್ ಟಿಎಂಸಿ ಶಾಸಕ</span></div>.<div><blockquote>ಮಮತಾ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಈಗ ತಾವೇ ಉಣ್ಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು (ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು) ಟಿಎಂಸಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಭ್ರಮನಿರಸನಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ಅಧೀರ್ ರಂಜನ್ ಚೌಧರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>