ಶನಿವಾರ, 28 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮಣಿಪುರ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ: ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ಗೆ TMC ತಿರುಗೇಟು

ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:49 IST
Last Updated : 28 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:49 IST
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಯ್‌ಗಂಜ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ. ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡದೆ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ
ಕೀರ್ತಿ ಅಜಾದ್‌ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ
ವಿದೂಷಕ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ ಆತ ರಾಜನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸರ್ಕಸ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ
ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದೆ (ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಟೀಕೆ)
