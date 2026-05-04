<p><strong>ಚೆನ್ನೈ</strong>: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಳತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಟಿವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿ.ಎಸ್ ಬಾಬು ಅವರ ಎದುರು 8,795 ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾಬು ಅವರು 82,997 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು 74,202 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.</p>.<p>'ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಗೆಲುವಿದ್ದಂತೆ' ಎಂದು ಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>