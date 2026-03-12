ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

12 ಮಾರ್ಚ್‌ 2026: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 13:23 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 13:23 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Introduction
5

ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ: ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ ಕುರಿತು ಫಾರೂಕ್ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಫಾರೂಕ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ 
ಫಾರೂಕ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ 
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಜಮ್ಮು: ಫಾರೂಕ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಡಿಸಿಎಂ ಚೌಧರಿ ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಮ್ಮು: ಫಾರೂಕ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಡಿಸಿಎಂ ಚೌಧರಿ ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ
ಜಮ್ಮು: ಫಾರೂಕ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಡಿಸಿಎಂ ಚೌಧರಿ ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ
7

ಲಾರಿ ಹರಿದು ಅಜ್ಜ–ಮೊಮ್ಮಗಳ ಸಾವು; ರೈತರು ಒಣಹಾಕಿದ್ದ ರಾಗಿ ಕಣದಿಂದ ದುರಂತ

ಸೃಷ್ಟಿ

ಸೃಷ್ಟಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ನಂದಗುಡಿ ಬಳಿ ಲಾರಿ–ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ: ಸವಾರ ಸಾವು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಂದಗುಡಿ ಬಳಿ ಲಾರಿ–ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ: ಸವಾರ ಸಾವು
ನಂದಗುಡಿ ಬಳಿ ಲಾರಿ–ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ: ಸವಾರ ಸಾವು
news bulletin todaysportsSiddaramaiahNewswar
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT