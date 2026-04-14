ಈ ದಿನದ ಟಾಪ್ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು: ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026

<p>ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟಾಪ್ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...</p>.<p>ಇರಾನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿದೆ. ದಿಗ್ಬಂಧನ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ‘ಇರಾನ್ನ ಯಾವುದೇ ಹಡಗು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಧಿಸಿರುವ ದಿಗ್ಬಂಧನದ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇರಾನ್ನ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.</p>.ಹೊರ್ಮುಜ್ ದಾಟಲು ಇರಾನ್ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ತಡೆ: ಇರಾನ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಶ್ವೇತಭವನದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನೈತಿಕತೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪ್ ಯೋಚಿಸಲಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ(ಏ.14) ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಅಮೆರಿಕದ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟು, ನೈತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪ್ ಯೋಚಿಸಲಿ: ವ್ಯಾನ್ಸ್.<p><strong>ಹರಿಹರ:</strong> ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಗದ್ದಲ– ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯಿತು. ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮಠದ ಗೇಟ್ನ ಬಳಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ ಪದಚ್ಯುತ: ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ‘ಹೈಡ್ರಾಮಾ’.<p>ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಪೋಪ್ 14ನೇ ಲಿಯೊ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ‘ನಾನು ಲಿಯೊ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯೇನಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ: ಟ್ರಂಪ್ –ಪೋಪ್ ಲಿಯೊ ಜಟಾಪಟಿ ತೀವ್ರ .<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.</p>.ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಭಾರತದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ: ಇರಾನ್.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ವೇಳೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ತುರ್ತಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ 13 ಜನರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. </p>.ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಅಕಾಲಿಕ: 'ಸುಪ್ರೀಂ' .<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಮೇ 15ರೊಳಗೆ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಮೇ 15ರೊಳಗೆ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು! ಖರ್ಗೆ ಭೇಟಿ.<p><strong>ಪಟ್ನಾ</strong>: ಬಿಹಾರದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಏ.14) ತೆರೆ ಬಿಳಲಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಏ.14ರಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.</p>.ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಾಳೆ: ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ.<p>ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 57 ರನ್ಗಳ ಸುಲಭ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.SRH vs RR: ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್\n.<p>ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಿಂಚಿದ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.IPL Stats: ಹಿಂಗೆ-ಸಾಕಿಬ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೋಡಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>