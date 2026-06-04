ಈ ದಿನದ ಟಾಪ್ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು: 04 ಜೂನ್ 2026

<p>ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ವಿದೇಶ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ದಿನದ ಟಾಪ್ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು...</p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಅಧಿಕಾರ, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ. ಪಕ್ಷ, ಹೋರಾಟ, ಸೋನಿಯಾ, ಖರ್ಗೆ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸುವವರು ನನ್ನ ಜತೆ ಬನ್ನಿ’ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾದವರು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ: ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್.<p><strong>ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್:</strong> 'ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಬಾಹ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗುರುವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಿಂತ ಬಾಹ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆದ್ಯತೆ: ರಾಹುಲ್ ಟೀಕೆ.<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ: </strong>ಹೋರಾಟ ರಾಜಕೀಯದ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯದ ನಾಡಿಮಿಡಿತವಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 215ರಿಂದ 20ಕ್ಕಿಳಿದ ಮಮತಾ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ: ದೀದಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು.<p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 120 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜನತಾಪಕ್ಷ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಜತೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಎರಡು ಮೂರು ಹೋಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಭಜನೆ</p>.Explainer: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಭಜನೆ ಹೇಗಿದೆ?.<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿರುವ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (ಟಿಎಂಸಿ) 58 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ರುತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹಲವರಿಗೆ ಆಘಾತ ತಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಈ ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೀಜ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.</p>.TMC ಇಬ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಸುವೇಂದು–ರುತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ‘ಆಕಸ್ಮಿಕ’ ಭೇಟಿ!.<p>ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ನೀರು, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಕರಗದೆ ಉಳಿದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ‘ಅರ್ಥ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಹುಣಸೆ ಬೀಜದಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಾಶ: ಭಾರತದ ಮಕ್ಕಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ‘ಅರ್ಥ್’ಪ್ರಶಸ್ತಿ.<p>ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ 27ನೇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 31ರಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಎನ್ನುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ನಗರದ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಅವರು, ಓದಿದ್ದು, ಬಿಶಪ್ ಕಾಟನ್ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ.</p>.ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ.<p>ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜ್ಞಾನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮಿತಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮೀಕರಣ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿರುವ AI ಅವಕಾಶ: ಭಾಷೆ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ, ಕೌಶಲ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ...<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವೊಂದಿದೆ. ಅದುವೆ, ಭಾರತ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಕತಾರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು.</p>.ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ: ಯಾವ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ.<p>2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದ ಜನಸಾಗರ ‘ಆರ್ಸಿಬಿ… ಆರ್ಸಿಬಿ…’ ಎಂದು ಜೈಕಾರ ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ 18ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ನ ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ ಎಸೆತವನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆರನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳು ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿಸಿದವು. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು!</p>.ಆರ್ಸಿಬಿಯ ‘ಅದೃಶ್ಯ ಆಟಗಾರ’: ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡದ ಹಿಂದಿರುವ ಎ.ಐ ಕಥೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>