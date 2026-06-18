ಈ ದಿನದ ಟಾಪ್ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು: ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026

<p>ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ವಿದೇಶ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ದಿನದ ಟಾಪ್ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು...</p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>:ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನ 7 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ– ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಐದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಐವರು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗೆಲುವು.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿನ ಒಡಕಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಂಡಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದೆ.</p>.ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಒಡಕು-ಮಸೂದೆಗಳ ಮರು ಮಂಡನೆಗೆ ಎನ್ಡಿಎ ಸಜ್ಜು: ಹೀಗಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ .<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 'ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ, ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಬಾರದು' ಎಂದು ನೀಟ್–ಯುಜಿ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಟಿಎ) ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.</p>.ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ, ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡದಿರಿ: ನೀಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ಟಿಎ.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 2025–26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಡಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 8.25ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.ಪಿಎಫ್ಗೆ ಶೇ 8.25 ಬಡ್ಡಿದರ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, 25ರಿಂದ 30 ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.30 ಟನ್ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾದ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು, ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ.<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲ ಎಸ್.ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕಾಲತ್ತಿನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.ದರ್ಶನ್ ಕೇಸಿನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ: ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ಪರ ವಕೀಲರ ಹೇಳಿಕೆ.<p>ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹರಾನ್. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು. ಕತಾರ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಗಳ ಸಾಲು ಏಕಾಏಕಿ ನಿಂತಿತು!</p><p>ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಾಗಿ, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ, ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಯಶಸ್ಸು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವಾಗಲೇ, ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಳಿತಪ್ಪಿಸುವ ಭೀತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು.</p>.ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಿಂದಿನ ನಾಟಕೀಯ ಕ್ಷಣಗಳು: ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಡೆದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಶಿವಸೇನಾ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಬಣದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿರುವ ಆರು ಸಂಸದರು ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ನಡೆದ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.ವಿಪ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಉದ್ಧವ್ ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾದ 6 ಶಿವಸೇನಾ ಸಂಸದರು: ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್.<p>‘ಹ್ಯಾಂಗೋರ್’ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಇತಿಹಾಸ ನೆನಪಾಗಬಹುದು. 1971ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ– ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಪಿಎನ್ಎಸ್ ಹ್ಯಾಂಗೋರ್ ಭಾರತದ ಐಎನ್ಎಸ್ ಖುಕ್ರಿಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಭಾರತ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಮುಳುಗಿದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯದು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸದೆಬಡಿದು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.55 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಪಾಕ್.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಸಿಲು ಇರುವುದರಿಂದ, ಆಟಗಾರರ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 20ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದಲೇ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್ 20ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಆರಂಭ: ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>