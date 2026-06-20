ಶನಿವಾರ, 20 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

2026ರ ಜೂನ್‌ 20: ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 6:05 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 6:05 IST
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