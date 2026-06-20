2026ರ ಜೂನ್‌ 20: ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

<p><strong>ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ವಿದೇಶ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಂಪಾದಕೀಯ , ಆಳ–ಅಗಲ, ಸಂಗತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸೇರಿ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..</strong></p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನರ್ಹರ ಪಾಲಾಗಬಾರದು. ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆ: ಸಿಎಂ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ.<p>ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲತತ್ತ್ವಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು. ಪಕ್ಷಾಂತರ ‘ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ’ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿರುವುದು ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಪಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಹಸನಗಳ ಸರಣಿ: ನಿರ್ಲಜ್ಜ ರಾಜಕಾರಣದ ಕನ್ನಡಿ.<p>‘ನಿಗದಿತ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ (ಫುಟ್ಪಾತ್) ನಡೆದಾಡುವುದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು’ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.</p>.ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವುದು ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್.<p>‘ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಭೇಟಿ ಮುಂದೂಡಿದ ವ್ಯಾನ್ಸ್: ಇರಾನ್–ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆ ರದ್ದು?.<p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ (ಯುಎನ್) ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಜಟಾಪಟಿ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ್ದು ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.ಸುಮ್ಮನಿರಿ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ.<p>ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಒಬ್ಬ 'ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ' ಮತ್ತು 'ಕಠಿಣ ವ್ಯಕ್ತಿ'. ಅವರು ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಮೋದಿ ಒಬ್ಬ 'ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ': ಪ್ರಧಾನಿ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್.<p><strong>ಲಂಡನ್</strong>ನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಡ್ಫೋರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಎರಡು ರೈಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಚಾಲಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p> .ಲಂಡನ್ ಸಮೀಪ ರೈಲು ಅಪಘಾತ: ಚಾಲಕ ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ.<p>ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು (ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐ) ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿವರವಾದ ಉತ್ಪಾದಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು(ಪಿಪಿಐ) ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>.ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಬದಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಏಕೆ?.<p>‘ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿವಿಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಿ’ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p>.ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಯ | ಟಿವಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ: ಅಶೋಕ.<p>‘ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಇದು ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಜ’ ಎಂದರು.</p> .ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾದರಿ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>