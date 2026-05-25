ಈ ದಿನದ ಟಾಪ್ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು: ಸೋಮವಾರ, 25 ಮೇ 2026

<p>ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ವಿದೇಶ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ದಿನದ ಟಾಪ್ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು</p>.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ ₹2.61 ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ದರವನ್ನು ₹2.71 ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಎರಡು ವಾರದೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ: 2 ವಾರದೊಳಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹7.5 ಹೆಚ್ಚಳ.<p><strong>ಭಟ್ಕಳ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪು ಆರಿಸಿ ತರಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಅಳ್ವೆಕೋಡಿಯ ತಟ್ಟಿಹಕ್ಕಲ ಕಳಿನಟ್ಟಿ ಹೊಳೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದ, ಶಾರದಾಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ 10 ಮಂದಿ ಭಾನುವಾರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರು ಸಂಬಂಧಿಕರು. </p>.ಭಟ್ಕಳ|ಶಿರಾಲಿ ಅಳ್ವೆಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಜಲಸಮಾಧಿ: ₹5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಜನರು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಒಳಜಗಳ, ಭ್ರಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ: ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದ ನಿತಿನ್ .<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ‘ಆನ್ಲೈನ್ ಗಣತಂತ್ರ’ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಜಿರಲೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ದೇಶದ ಅಸ್ಮಿತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹುಲಿ, ನವಿಲು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಚಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಘನತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಜಿರಲೆ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.</p>.ಸಂಪಾದಕೀಯ Podcast: ಯುವಜನರ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಚಲನ, ಸಮಕಾಲೀನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಕಿರು ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ‘ರೀಲ್ಸ್’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ರೀಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಹೇಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.</p>.ಆಳ–ಅಗಲ: ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಯಾಲೋಕ.<p>ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಿರಲೆಯೊಂದನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಸನ್ನಾಹದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಜಿರಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ‘ಎಷ್ಟ್ ಸಲ ಹೇಳೀನಿ ನಿನಗ... ಹಿಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ತಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡಿಗಿ ಹಾಕು ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನಿ ತುಂಬ ಅವೇ ತುಂಬತಾವು’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ರೇಗಿತು.</p>.ಚುರುಮುರಿ: ಜಿರಲೆಗಳು ಸಾರ್ ಜಿರಲೆಗಳು!.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿನಿಮಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ, ಚಂದನವನದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ’ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ಜೂನ್ 19ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.Sandalwood Awards: ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ’ನಿಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನದ ಗೌರವ.<p><strong>ಟೆಹರಾನ್:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ: ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರಾನ್–ಅಮೆರಿಕ ಸಮ್ಮತ..?.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ನಗರದ 74 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಸಿದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ₹24 ಕೋಟಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ₹24 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ರೋಚಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. 10 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಆರು ತಂಡಗಳು ನಿರ್ಗಮಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>