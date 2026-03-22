ಭಾನುವಾರ, 22 ಮಾರ್ಚ್ 2026
22 ಮಾರ್ಚ್‌ 2026: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:18 IST
Last Updated : 22 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:18 IST
1

ಜಗತ್ತಿನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್‌ ನಿಷೇಧ: ಯುನೆಸ್ಕೊ​ ವರದಿ

2

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮೋದಿ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ 8,931 ದಿನ ಪೂರ್ಣ

3

ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು: ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ

4

ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಸಾದಿಕ್

5

ಕ್ಯೂಬಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ: ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಡಿತ

6

 ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಈವರೆಗೆ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ದಾಳಿ: ಇಸ್ರೇಲ್

7

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ: ಭಾರತದ ಯೂರಿಯಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

8

ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಗಣತಿ: ದತ್ತಾಂಶ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ

9

ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆ: ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ

10

ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

