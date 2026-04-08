ಬುಧವಾರ, 8 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಇರಾನ್‌–ಅಮೆರಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ, IPL ಸೇರಿ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 8 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 13:36 IST
PUC Result: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ನಾಳೆ ಪ್ರಕಟ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ: ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ: ಇರಾನ್–ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಭಾರತ

ರಾಜಸ್ಥಾನ | ನಿಗೂಢ ಕಾಯಿಲೆ: ಐವರು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು

ಇರಾನ್‌ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ: ಟ್ರಂಪ್

ಇರಾನ್‌ನ ದಿಟ್ಟತನ ನೋಡಿ ಕಲಿಯಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ: ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ

ಟ್ರಂಪ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಪಿ-ಪೇಸ್ಟ್? ಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಗುರಿ

ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ: ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ

ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ: ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್

IPL 2026: ಬೂಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಆಟಗಾರರಿವರು

AmericaPM ModiIPLDonald TrumpceasefireIsrael Iran conflicttop 10 news
