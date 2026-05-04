ಶಾಂತಿ ಬೇಕೆನ್ನುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಪವಾದ ಟ್ರಂಪ್

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಹಪಹಪಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಸವ ತತ್ವಪೀಠದ ಜಯಬಸವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಂದಗೆರೆಯ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಸಿರು ಸೇನೆ, ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಷಾ ಮೆಹಬೂಬ್ ಅಲ್ಲಾ ಷಾ ಬೆಸ್ತಿಉಲ್ ಖಾದರಿ ಅಲ್ ಹುಸೇನಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಗೌಸ್ ಆಜಾಮ್ ದೀಪೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಶಾಂತಿ ಬಯಸುತ್ತವೆ. ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದರೆ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಇದೆ. ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಶಾಂತಿಭಂಗವಾಗಿಸಲು ಹೊರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ನುಸುಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಯುವಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>' ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನ್ನ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಸಮಾಜ ಕಲುಷಿತವಾಗಬಾರದು. ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಬಿಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಹಣ ದಾನ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಿ' ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದವರು ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ರೈತರ, ಜನಪರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮರೆತು ಲೂಟಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು , ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪರಿತಪಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಾಸನ ಎಂ.ಎಸ್. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧರ್ಮಗುರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಬೆಸ್ತಿಉಲ್ ಖಾದರಿ ಅಲ್ ಹುಸೇನಿ, ಆನೆಕೆರೆ ರವಿ, ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ರಾಜಣ್ಣ, ಪಾಂಡು, ರಮೇಶ್, ಕೆ.ಆರ್. ನೀಲಕಂಠ, ಗಂಗಾಧರ್, ಅಕ್ಮಲ್ ಪಾಷ, ಜಯರಾಂ, ಕಾಂತರಾಜು, ದಾಸೇಗೌಡ, ಕಮಲಮ್ಮ, ಕಾಳಮ್ಮ, ಪವಿತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-40-694919027</p>