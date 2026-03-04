ಈ ಚುನಾವಣೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಭಾವಸಾಗರ: ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್

<p><strong>ತಂಜಾವೂರು (ತಮಿಳುನಾಡು):</strong> ‘ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯು ಇತರರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಚುನಾವಣೆ. ಆದರೆ, ನನಗೆ ಇದು ಭಾವನೆಗಳ ಸಾಗರದಂತೆ’ ಎಂದು ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ನಟ ವಿಜಯ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತದಾರರಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ‘ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಕನಸನ್ನು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ತಂದೆಯಿಂದಲೂ ಈ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>’ಡಿಎಂಕೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಬದರಿದಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ದಿವಾಳಿಯಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.’ ಎಂದೂ ವಿಜಯ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜತೆಗೆ ‘ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶವು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ನೀನು (ಡಿಎಂಕೆ) ಕಿರುಕುಳ ನೀಡು, ನಾನು (ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ) ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಅವನನ್ನೇ ದೂಷಿಸುವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಒಪ್ಪಂದ’ ಎಂದೂ ವಿಜಯ್ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಹಸಿರು ಶಾಲು ಧರಿಸಿದ್ದ ವಿಜಯ್:</strong> ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಜಯ್ ಬುಧವಾರ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಶಾಲು ಕೂಡ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅನ್ನದ ಬಟ್ಟಲು ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾವೇರಿ ತೀರದ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ತಾವು ಇರುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತೂ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು ‘ಕಾವೇರಿ ತೀರದ ಪ್ರದೇಶದವರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಪರಂದೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದ ರೈತರ ಮೇಲೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದವನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅರಿತು ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜತೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಐವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗಾಯ:</strong> ತಿರುಚಿರಪಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನವನ್ನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಮೂವರು ಯುವಕರು ಮೋಟಾರು ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಒಬ್ಬರ ಬೈಕು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಮೂವರೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>