ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ: ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ವಿಜಯ್

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ</strong>: ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬಿಐ ಕಚೇರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಹಾಜರಾದರು.</p>.<p>ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಬಿಐ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಆರು ತಾಸು ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಿದರು. ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ನೆರೆದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈಬೀಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸಿಬಿಐ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ವಿಜಯ್ ಕೋರಿದ್ದರಿಂದ, ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿತ್ತು. </p>.<p>2025ರ ಸೆ. 27ರಂದು ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿವಿಕೆ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿ 41 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜ. 12, 19ರಂದು ಸಿಬಿಐ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಅವರು 13 ಗಂಟೆ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವಂತೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹದ ಸುದ್ದಿ ನಡುವೆ ಭಾನುವಾರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. </p>.