ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಸ್ಟ್‌: ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ ಮರಿಧಾಸ್‌ ಬಂಧನ

<p><strong>ಮದುರೈ</strong>: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಸರಣಿ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮರಿಧಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶೇಷ ತಂಡವು ಸೋಮವಾರ ಬಂಧಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸೂರ್ಯನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮರಿಧಾಸ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p class="bodytext">ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮರಿಧಾಸ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಚೆನ್ನೈ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮರಿಧಾಸ್ ಅವರ ಬಂಧನವನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಪರಮಾವಧಿ ಎಂದೂ ಟೀಕಿಸಿವೆ. </p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ತಮಿಳಿಸೈ ಸೌಂದರರಾಜನ್ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ‘ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಸಿ.ಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸದೆ ದತ್ತಾಂಶ ಸಹಿತವಾಗಿ ಆಡಳಿತದ ನ್ಯೂನತೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮರಿಧಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಎನ್ಟಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಸೀಮನ್, ಎಎಂಎಂಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಟಿ.ವಿ ದಿನಕರನ್ ಅವರೂ ಮರಿಧಾಸ್ ಅವರ ಬಂಧನವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>