ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದ ಟಿವಿಕೆ

ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ), ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ಸಿ.ಟಿ.ಆರ್ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ. ಪೀರಪಾಂಡ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಟಿವಿಕೆ ಜಂಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗವಾಗುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಪರವಾಗಿ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಈಗ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ರವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಿವಿಕೆ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಸಮಯ ಕೋರಿವೆ' ಎಂದೂ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಜನರು ಟಿವಿಕೆ ಪರ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿಕೆಗೆ ಜನಾದೇಶ ದೊರಕಿರುವುದರಿಂದ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಕಾಯುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 234 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 108 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಟಿವಿಕೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆದರೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಸರಳ ಬಹುಮತದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಬೇಕಿರುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ 118 ಆಗಿದೆ. ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ 113ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಬಹುಮತವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಲೇಕರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಲೋಕಭವನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಗ್ಗಂಟು ಎದುರಾಗಿದೆ.