ಟಿವಿಕೆ: ರಾಜಕೀಯ ‘ಯೂನಿಕಾರ್ನ್‌’ 

ನವದೆಹಲಿ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶವು ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 'ಯೂನಿಕಾರ್ನ್'ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸ್ವರೂಪದಂತಿದೆ.

ಒಂದು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಇದೇ ವೇಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ), ಅಸ್ಸಾಂ ಗಣ ಪರಿಷದ್ (ಎಜಿಪಿ), ತೆಲಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷ (ಟಿಡಿಪಿ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಟಿವಿಕೆ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಂಥ ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ.

2012ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಎಎಪಿ, 2013ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತ ಎಜಿಪಿ ಕೂಡ ರಚನೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1985ರ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿ, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು.

ಇನ್ನು 1983ರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದ ತೆಲಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷವು ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಇದೀಗ ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಟಿವಿಕೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ಹಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿ, ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದೆ.

ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನೇ ಏರದೆ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ್ದೂ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ಖಾತೆಯನ್ನೇ ತೆರೆಯದೇ ಹೋದದ್ದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಿದರ್ಶನ.

ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎಂಎನ್ಎಂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ನಂತರ ನೆಲಕಚ್ಚಿದರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ರಚನೆಯಾದಷ್ಟೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಿಹೋದದ್ದನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಅಪಾರ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿವಿಕೆ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ರಚನೆಗೆ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಚೊಚ್ಚಲ ಗೆಲುವನ್ನು 'ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್' ಎಂದೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.